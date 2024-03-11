بتهمتي "الرشوة والاستغلال الوظيفي".. القبض على اكثر من 10 ضباط ومنتسبين بالداخلية

2024-03-11 16:42:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر امني، اليوم الاثنين (11 آذار 2024)، عن القاء القبض على اكثر من 10 ضباط ومنتسبين بوزارة الداخلية بتهمتي "تلقي الرشوة والاستغلال الوظيفي".

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إنه" تم القبض على عدد من الضباط والمنتسبين في وزارة الداخلية وضمن تشكيلات مختلفة، يعملون في نقاط امنية بمحافظة كركوك ".

واشار الى أن "قوة من وزارة الداخلية / مديرية الشؤون قامت باعتقالهم وفق أوامر قضائية صدرت بحق اكثر من 10 منتسبين بينهم ضباط بتهمتي تلقي الرشوة والاستغلال الوظيفي، وفق المادتين 160 رشوة و 331 استغلال وظيفي".