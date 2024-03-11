2024-03-11 16:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استقبل رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الشيخ همام حمودي، ممثلي قوى الإطار التنسيقي في محافظة نينوى (تحالف الحدباء)، وبحث معهم أوضاع المحافظة، وأطر التعاون والتنسيق المشترك والتحديات الراهنة. وأكد الشيخ حمودي، خلال اللقاء، أن “على قوى الاطار في تحالف الحدباء حفظ وحدته، والحرص على مشاركة جميع اطرافه في العمل بمواقع المسؤولية”، مبينا أن […]

ظهرت المقالة همام حمودي يحث قوى الإطار في نينوى على حفظ وحدته والتحلي بروح الشراكة بعيدا عن الانانية أولاً على ايرث نيوز.