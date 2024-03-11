2024-03-11 16:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ يواصل منتخبنا الوطنيّ لكُرةِ الصالات إجراءَ وحداته التدريبيّة في معسكره التدريبيّ المُقام في المغرب تحضيراً للمُشاركةِ في نهائياتِ كأس آسيا. ورفع لاعبو منتخبنا الوطنيّ من وتيرةِ تحضيراتهم عبر تكثيفِ الوحدات التدريبيّةِ اليومية في المُعسكرِ الذي يتخلله خوض منتخبنا الوطنيّ لكرة الصالات مباراتين وديتين أمامَ نظيره المغربي يومي 12 و 14، تدخلان ضمن برنامجِ […]

ظهرت المقالة المنتخب الوطني لكرة الصالات يلاعب المغرب غداً أولاً على ايرث نيوز.