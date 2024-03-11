الصحة توقع مذكرة تفاهم خاصة بعلاجات السرطان مع شركة استرازينيكا العالمية

2024-03-11 16:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازوقع مجلس السرطان في وزارة الصحة، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم خاصة بعلاجات السرطان مع شركة استرازينيكا العالمية.وجرى التوقيع بحضور وزير الصحة صالح الحسناوي والسفير البريطاني ستيفن هيتشن، وتختص المذكرة بإدخال العلاجات المبتكرة والحيثة والفحوصات التشخيصية للأمراض السرطانية في المراحل الأولى للمرض.وقال وزير الصحة صالح الحسناوي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مجلس السرطان في وزارة الصحة وقع مذكرة تفاهم خاصة بعلاجات السرطان مع شركة استرازينيكا العالمية بهدف تبادل الخبرات وتدريب الأطباء العراقيين، وتوفير العلاجات، بالإضافة الى تحديث منظومة علاج السرطان في العراق".وأضاف إن "الشراكة بين وزارة الصحة والقطاع خاص لااجنبي ستنعكس إيجابا على الخدمات المقدمة لمرضى الأورام في العراق".بدوره أكد مدير شركة استرازينيكا في العراق أيمن رحال في حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع) "إننا سعداء بتوقيع هذه المذكرة مع وزارة الصحة العراقية ممثلة بمجلس السرطان، والهدف منها زيادة الوعي والتثقيف بمرض السرطان كونه مرض خطير جدا".وأضاف إن "زيادة التوعية والتثقيف على مستوى المريض و استخدام التشخيص المبكر لمرض السرطان وزيادة التعليم والتدريب المباشر للكوادر الطبية في العراق واستخدام العلاج المطلوبة بصورة أسرع سيسهم بتقليل تأثير المرض".وتابع إن "التركيز سيكون على أدوية أمراض السرطان كسرطان الرئة والثدي وسرطان المبيض والبروستات".