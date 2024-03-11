2024-03-11 17:06:12 - المصدر: منصة إيشان

أعربت لجنة أممية شكلها مركز جنيف الدولي للعدالة، عن عدم رضاها على مستوى تنفيذ العراق لالتزاماته الدولية فيما قدمت 51 توصية. وجاء في التقرير الصادر عن اللجنة: أظهرت لجنة أممية عدم رضاها عن مستوى تنفيذ العراق لإلتزاماته الدولية في مجال الحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية، وأبدت عدم اقتناعها بردود العراق على انشغالات اللجنة والتي سبق أن عبرت […]

ظهرت المقالة لجنة أممية “غير راضية” عن مستوى تنفيذ العراق لالتزاماته الدولية وتقدم 51 توصية أولاً على Eishan.