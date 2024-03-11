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لجنة أممية “غير راضية” عن مستوى تنفيذ العراق لالتزاماته الدولية وتقدم 51 توصية

لجنة أممية “غير راضية” عن مستوى تنفيذ العراق لالتزاماته الدولية وتقدم 51 توصية
لجنة أممية “غير راضية” عن مستوى تنفيذ العراق لالتزاماته الدولية وتقدم 51 توصية
2024-03-11 17:06:12 - المصدر: منصة إيشان

أعربت لجنة أممية شكلها مركز جنيف الدولي للعدالة، عن عدم رضاها على مستوى تنفيذ العراق لالتزاماته الدولية فيما قدمت 51 توصية. وجاء في التقرير الصادر عن اللجنة: أظهرت لجنة أممية عدم رضاها عن مستوى تنفيذ العراق لإلتزاماته الدولية في مجال الحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية، وأبدت عدم اقتناعها بردود العراق على انشغالات اللجنة والتي سبق أن عبرت […]

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