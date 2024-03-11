مجلس ذي قار يفتح باب الترشيح لتولي مناصب في 3 إدارات محلية بالمحافظة

2024-03-11 17:36:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلن مجلس محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، عن فتح باب الترشيح لثلاث إدارات محلية في المحافظة، فيما شدد على محاسبة الذين يرفعون أسعار البضائع في السوق المحلية.

وقال رئيس المجلس عبد الباقي العمري لوكالة شفق نيوز، ان "المجلس عقد جلسته السادسة اليوم واتخذ فيها عدة قرارات منها فتح باب الترشيح لإدارة مناصب الوحدات الإدارية الشاغرة في (قضائي النصر والإصلاح، وناحية الطار) وفق الضوابط القانونية المعمول بها، على يتم تقديم طلبات الترشيح للدائرة القانونية في مجلس المحافظة خلال 15 يوماً من تاريخ بدء الاعلان".

وأضاف العمري، كما أن "المجلس شدد على مديرية الجريمة الاقتصادية في المحافظة بمتابعة الأسواق خلال شهر رمضان، ومنع أي ارتفاع في الأسعار يثقل كاهل المواطنين خلال الشهر الفضيل، واعتقال المتلاعبين بأسعار السوق".