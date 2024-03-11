أصبحت بالمياه الاقليمية.. النفط تدشن الناقلة "أكد" بحمولة 30 ألف طن

2024-03-11 17:48:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الاثنين (11 آذار 2024)، تدشين ناقلة جديدة لتنضم الى اسطول ناقلات الوقود العراقية.

وقال عبد الغني لـ"بغداد اليوم"، انه "دشنا الناقلة اكد اليوم وهي احدى اهم ناقلات النفط"، مبينا ان "طاقة الناقلة اكد بحمولة 30 ألف طن من المنتجات البيضاء".

وفي (28 أيلول 2023)، اعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، وصول الناقلة "سومر" إلى ميناء خور الزبير في محافظة البصرة، فيما أكد انها ستلتحق بأسطول الناقلات العراقيّة.

وقال عبد الغني في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنّ "الناقلة سومر بُنيت وفق احدث المواصفات وبطاقة تزيد عن 200 الف برميل يوميا"، مبينا انه "سيعمل على إعادة شركة الناقلات الى الريادة لتمتلك ناقلات كبيرة لتصدير المنتجات النفطية".







