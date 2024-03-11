2024-03-11 17:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، رئيس وأعضاء كتلة خدمات في مجلس النواب. وقدم السوداني بحسب بيان لمكتبه الاعلامي وتلقته ايرث نيوز “التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك”، سائلاً الله تعالى أن “يعيده على أبناء الشعب العراقي بالخير والبركات”. كما بارك “تشكيل كتلة خدمات في مجلس النواب، التي تهدف إلى […]

ظهرت المقالة السوداني يحثّ اللجان البرلمانية على تكثيف متابعتها لتنفيذ المشاريع وإيصال الخدمات للمواطنين أولاً على ايرث نيوز.