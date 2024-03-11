على مدار 24 ساعة.. عمليات بغداد: خطة متكاملة لتأمين أجواء شهر رمضان

2024-03-11 18:00:03 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ حسن الفوازأعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن وليد خليفة التميمي، اليوم الاثنين، عن تنفيذ خطة متكاملة لتأمين أجواء شهر رمضان وعلى مدار 24 ساعة، فيما كشف عن تنفيذ عمليات استباقية في حزام العاصمة لمنع أي خرق أمني.وقال التميمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" قيادة عمليات بغداد باشرت تنفيذ خطتها المتكاملة لتأمين أجواء شهر رمضان الكريم"، مبينا أن" الخطة شملت تأمين الجوامع والحسينيات والأسواق و المرافق العامة كالمطاعم والمقاهي والأماكن الترفيهية".وأضاف، أن" الخطة ستستمر ليلا ونهارا على 24 ساعة"، مبينا أنه "صدرت توجيهات لشرطة النجدة والشرطة المحلية لتسيير دوريات آلية وراجلة ضمن مناطق بغداد، إضافة الى مديرية المرور العامة بتسهيل حركة سير المواطنين".وأشار الى، أن" عمليات بغداد قامت بعمليات استباقية لتأمين حزام بغداد، لمنع اي خرق أمني"، موضحا أن" القطعات الأمنية تقوم بواجب كبير خلال الشهر الكريم".