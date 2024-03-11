اجتماعات سياسية لتعديل النظام الداخلي للبرلمان واختيار رئيسه

2024-03-11 18:00:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف ائتلاف دولة القانون، يوم الإثنين، عن اجتماعات بين القوى السياسية لتعديل النظام الداخلي للبرلمان واختيار رئيس جديد للبرلمان.

وقال النائب عن كتلة دولة القانون داخل راضي لوكالة شفق نيوز، إن "هناك اجتماعات مكثفة تجري حالياً بين القوى السياسية على تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب واختيار رئيس جديد لمجلس النواب".

وأشار إلى ان "الإطار التنسيقي سيناقش في الاجتماع المقبل موضوع اختيار رئيس مجلس النواب والنظر في الأسماء المرشحة هذا المنصب".

ولفت الى ان "الكتل السنية باستثناء تقدم اتفقت على ترشيح النائب سالم العيساوي لمنصب رئيس مجلس النواب، وان العيساوي يحظى بالمقبولية لدى أعضاء المجلس وهو أكثر حظا لتولي هذا المنصب".