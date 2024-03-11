تحالف الحدباء: استحقاقنا ستة مناصب في حكومة نينوى المحلية

2024-03-11 18:00:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد مدير مكتب ائتلاف دولة القانون في نينوى، معد الخالدي، يوم الاثنين، أن استحقاق كتلته من المناصب الحكومية في المحافظة ستة مقاعد.

وقال الخالدي لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي عقد اجتماعاً في بغداد مع مديري مكاتب الإطار التنسيقي في نينوى لحسم المناصب في الحكومة المحلية".

وأضاف أن "المالكي بحث مع الإطار التنسيقي في نينوى حسم استحقاق المناصب في الحكومة المحلية الجديدة"، مؤكداً أن "تحالف الحدباء المنضوي ضمن الإطار التنسيقي في نينوى، وبحسب وزنه الانتخابي وأعضائه في مجلس محافظة نينوى فإن استحقاقه ستة مناصب حكومية".

وبين أن "وفد الإطار التنسيقي سيلتقي مع قادة الإطار في العاصمة بغداد أيضاً".

ويشكل الإطار التنسيقي في مجلس محافظة نينوى مع تحالفاته 12 مقعداً من أصل 29 مقعداً، وهي أعلى نسبة يحققها طوال دورات مجالس المحافظات السابقة.

وتحدثت مصادر في الموصل بوقت سابق لوكالة شفق نيوز، عن وجود انشقاقات من قبل بعض من أعضاء تحالف نينوى الموحدة والتحاق البعض منهم بصفوف الإطار التنسيقي في مجلس المحافظة، ويضم التحالف أحزاب، نينوى لأهلها، والحسم، وتقدم، والسيادة، والعزم، ومجموع مقاعده 13 مقعداً.