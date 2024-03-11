2024-03-11 18:00:12 - المصدر: منصة إيشان

عقب ساعات من بيان شركة مصافي الشمال، الذي تغنّى بالإنجاز السريع، خرج جسر الفتحة العائم عن الخدمة عقب تفكك أجزائه. وأظهرت صور اطّلعت عليها “إيشان”، تفكك أجزاء الجسر ليخرج عن الخدمة بعد ساعات من افتتاحه أمام المواطنين وعجلاتهم. وقبل حوالي 7 ساعات، أصدرت شركة مصافي الشمال بياناً، قالت فيه إنها “تعلن بكوادرها الفنية والهندسية عن […]

ظهرت المقالة بعد بيان “تغنّى” بالإنجاز.. جسر في بيجي يخرج عن الخدمة بعد ساعات من افتتاحه أولاً على Eishan.