2024-03-11 18:00:12 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الإثنين، مقتل 5 عناصر من حزب العمال الكردستاني، شمالي العراق. وذكرت وكالة “الأناضول”، أن “ذلك جاء في عمليات للجيش في منطقة عمليات المخلب ـ القفل وفي منطقة هاكورك شمال العراق”. ونقلت عن القوات المسلحة التركية، قولها إنها “تواصل بحزم وإصرار عملياتها الرامية للقضاء على الإرهاب في أوكاره”. وتواصل القوات التركية […]

ظهرت المقالة القوات التركية داخل الأراضي العراقية: قتلنا 5 من حزب العمال الكردستاني أولاً على Eishan.