ليفربول يحدد سعر بيع صلاح

2024-03-11 18:42:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشف تقرير صحفي، اليوم الإثنين، (11 آذار 2024)، إن نادي ليفربول حدد سعر بيع نجمه المصري محمد صلاح، في الانتقالات (الميركاتو) الصيفي المقبل.



وينتهي تعاقد صلاح في قلعة أنفيلد خلال يونيو/حزيران 2025، وسط أنباء متزايدة حول إمكانية رحيله في الصيف المقبل.



وارتبط اسم محمد صلاح في الصيف الماضي، بالانتقال إلى صفوف اتحاد جدة السعودي، لكن لم تحسم الصفقة للعميد.



وبحسب موقع "فوتبول إنسايدر"، فإن ليفربول لن يقبل بأقل من 100 مليون جنيه إسترليني، للتخلي عن صلاح.

ويدرك ليفربول أن المغريات المالية المقدمة لمحمد صلاح، ستكون عائقا كبيرا أمام مسألة تجديد عقده مع الفريق الإنجليزي.

ونوه الموقع "ليفربول يفكر في كيفية تحقيق استفادة مالية من وراء بيع صلاح، خشية رحيله بالمجان في صيف 2025".





المصدر: كوورة



