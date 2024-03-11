بالصور .. التفاصيل الكاملة لنقالة النفط العراقية "أكد"

2024-03-11 18:42:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

دشنت وزارة النفط، اليوم الإثنين، (11 آذار 2024)، الناقلة الجديدة "أكد" ضمن الأسطول الوطني لشركة ناقلات النفط الوطنية.

ونقل بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، عن نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبد الغني، قوله في كلمة له خلال حفل أقيم لمناسبة تدشين الناقلة الجديدة "إننا نقفُ اليومَ هنا في ميناءِ خور الزبير، لنحتفلَ من جديد بتدشين الناقلة (أكد) بعد تدشين الناقلة (سومر) في وقت سابق، حيث تبلغ حمولة الناقلة الجديدة (32) ألف طن، ومخصصة لنقل المنتجات النفطية، يبلغ طولها (184) متراً وبعرض (32) متراً، وتم التعاقد مع احدى الشركات العالمية النرويجية المتخصصة لهذا الغرض".

وأشار الى، ان "ذلك يأتي ضمن خطط وزارة النفط لتعزيز وتطوير دور الناقل الوطني في نقل النفط الخام والمنتجات النفطية إلى دول العالم" مضيفا، ان "الوزارة تدرس أسلوب الشراكة مع الشركات الدولية الناقلة المتخصصة لتنفيذ مشاريع النقل التجارية المشتركة".

من جانبه أكد مدير عام شركة ناقلات النفط العراقية، علي قيس لـ "بغداد اليوم"، على "اهمية تعزيز أسطول الناقل الوطني ضمن خطط الوزارة بناقلات ذو حمولة كبيرة ومتوسطة جديدة، الى جانب إبرام عقود تعاون مع شركات عالمية متخصصة تسهم في نمو دوره، لتحقيق إيرادات مالية""، مشيداً بـ"دعم الوزارة للشركة".