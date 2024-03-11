2024-03-11 19:00:02 - المصدر: واع

النجف الأشرف - واعاعلن مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، اليوم الاثنين، ان غداً الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك.وذكر مكتب السيد السيستاني في بيان، تلقته وكالة الانباء العراقية،(واع)، ان "غداً الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك".