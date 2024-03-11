أربيل تشهد أول طلقة مدفعية لإفطار شهر رمضان الحالي (صور)

2024-03-11 19:00:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، إطلاق أول طلقة مدفعية للإيذان بموعد الإفطار، في أول أيام شهر رمضان الحالي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أول طلقة مدفعية أطلقت اليوم في مدينة أربيل قرب قلعة أربيل بحضور جمع من أهالي المدينة، مبيناً أن المدفع صُنع على نفقة رجل الدين ملا زانا خيام وأهداها لقلعة أربيل.

وقال الملا زانا خيام، لوكالة شفق نيوز، إن طقس إطلاق طلقة من مدفعية القلعة معمول بهِ منذ 11 أيار 2021، وهو امتداد لطقس تاريخي يعشقه أهالي المدينة"، لافتاً إلى أن "اليوم شهد أول إطلاقة للمدفعية في رمضان وسيستمر الطقس طيلة أيام شهر رمضان المبارك".

وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأحد الماضي، أن يوم الاثنين (11 آذار الحالي)، أول أيام شهر رمضان.