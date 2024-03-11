لتلافي اخطاء آسيا.. رياضيون يقترحون تدعيم تشكيلة كاساس بلاعبين شباب

2024-03-11 19:06:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصف مدربون ومختصون بالشأن الرياضي، تشكيلة مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس لمباراتي العراق والفلبين بـ"المقنعة" واقترحوا تدعيمها بلاعبين شباب.

وقال المدرب والأكاديمي كاظم الربيعي لوكالة شفق نيوز، إن "الاستقرار على التشكيلة هو السياق المتبع لتحقيق النجاح في كرة القدم، ولذلك فإن على كاساس ان يعتمد اولا على الـ 16 لاعبا من التشكيلة الأساسية والبدلاء الأقوياء الذين جربهم في بطولة آسيا وتصفيات كأس العالم (من ضمن 27 لاعبا المدعوين) ويعتمدهم في المباراتين مع الفلبين، موضحا "لابد من إشراك الأكثر استعداداً والقادر على إملاء مركزه من بقية اللاعبين في القائمة".

ولفت إلى أنه "كان يمكن دعوة حارس مرمى زاخو المتألق على كاظم الى القائمة".

وتابع "كلما تغيرت تشكيلة الفريق ستؤدي إلى التشتت"، معرباً عن أمله "في أن يوفق المدرب في التبديلات الخمسة خلال مجرى المباراة وبخاصة في المباراة الأولى أمام الجمهور العراقي الساند الرهيب للمنتخب".

بدوره قال المدرب والمحلل الكروي احمد خضير لوكالة شفق نيوز، إن "اختيار كاساس موفق لمباراة ومباراتين وكلنا نعرف ان منتخب الفلبين فريق متواضع واللاعبون العراقيون افضل فنيا وبدنيا ولهذا اعتقد التشكيلة منطقية للمباراتين".

وأضاف، "كنت اتمنى اضافة مهاجم شاب لتهيئته للمرحلة المقبلة وتعويض المهاجمين ايمن حسين ومهند علي بعد فترة زمنية، إذ لابد من بناء لاعب شباب لاننا نحتاج الى مهاجم يستقر مع المنتخب ويكون جاهز مستقبلاً".

واوضح، "لقد شهدت القائمة اضافات منطقية بتواجد وجوه جديدة مثل لؤي العاني وصفاء هادي وعودة ضرغام اسماعيل مجدداً للمنتخب".

وختم حديثه بان "المنتخب العراقي خرج من في بطولة اسيا بإيجابيات عديدة ولكن علينا أن نهتم بالأهم وهو تأهل لكأس العالم المقبل سيما وان الفرصة مواتية بسماح الاتحاد الدولي بمنح ثمان مقاعد ونصف لقارة آسيا وأعتقد أنها فرصة كبيرة لمنتخبنا للتأهل لكأس العالم ولا يجب التفريط بها".

من جانبه قال المدرب حسن محمود ان "الاسماء التي اعلن عنها كاساس للقاء الفلبين المقبل ، تقريباً هي الابرز حالياً لكن الجميع يتفق بأن هنالك خلل بخط الدفاع بجميع مراكزه ويجب على المدرب كاساس ايجاد الحلول المناسبة بأسرع وقت".

وأضاف "من خلال قراءتي للأسماء التي تم اختيارها للمنتخب، أجد ان المدرب يعاني من الخط الخلفي واتمنى ان يعالجها باسرع وقت".

واشار الى ان "عودة ضرغام اسماعيل ستكون اضافة جيدة وكذلك بالنسبة لعودة صفاء هادي وحسن عبد الكريمليضع كاساس بهذه الدعوات اللمسات الاخيرة والثبات على التشكيلة الأساسية لهذه المباراة والتي رآها كاساس هي التشكيلة الأنسب من خلال رؤيته".

وتابع "ننتظر من لاعبي المنتخب اللعب بشكل جدي وباندفاع عال، سيما وان لمسات المدرب باتت تتضح ليصبح للمنتخب هوية وأسلوب لعب واضح وكرة قدم حديثة كما شاهدناه في بطولة آسيا لكن لابد من معالجة الاخطاء التي وقعنا بها في آسيا".

وتوقع محمود ان تكون المرحلة القادمة هي الأصعب والمنتخب بحاجة الى دعم إعلامي ومؤازرة جماهيرية اضافة الى مباريات على مستويات عالية جداً تسعفنا في التصفيات المقبلة التي ستكون اصعب واهم المراحل لأنها مؤهلة لكأس العالم.