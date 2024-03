2024-03-11 19:10:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلنَ مكتبُ سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستانـي (دام ظلُّهُ) فــي النجفِ الأشرفِ أنَّ يومَ غدٍ الثلاثاء الموافق (12 / 3 / 2024م) هو الأول من شهر رمضان المبارك لعام 1445 ه‍ـ. (ا م)

