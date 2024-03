مجلس ذي قار يشدد على ضرب المتلاعبين بالسوق ويفتح باب الترشيح لـ3 وحدات ادارية

2024-03-11 19:10:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:اعلن مجلس محافظة ذي قار فتح باب الترشيح لادارة ثلاث وحدات ادارية في المحافظة.وبحسب بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس المحافظة فان اجتماع المجلس اليوم اكد على ضرورة متابعة الأسواق خلال شهر رمضان المبارك من قبل مديرية الجريمة الاقتصادية ومنع أي ارتفاع يثقل كاهل المواطنين واعتقال المتلاعبين والمحتكرين.كما قرر...

