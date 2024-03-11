2024-03-11 19:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأثنين، إنّ فريقا من الصندوق الإجتماعي للتنمية، وبتوجيه من وزير التخطيط محمد علي تميم، اجرى زيارة لعدد من مشاريع الصندوق في محافظة المثنى من ضمنها بناء وتأهيل (4) مدارس، إضافة إلى تأهيل الشبكات الكهربائية في (9) قرى في المحافظة. واضاف بيان للوزارة وتلقته ايرث نيوز إنّ “من ضمن المشاريع […]

ظهرت المقالة مدارس وتأهيل شبكات كهربائية.. التخطيط تعلن قرب انجازعدد من المشاريع الخدمية في المثنى أولاً على ايرث نيوز.