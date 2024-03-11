2024-03-11 19:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أبدى تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، إعجابه بأحد نجوم نابولي قبل مباراة الفريقين في دوري أبطال أوروبا. ويستضيف برشلونة الإسباني نظيره نابولي الإيطالي على ملعب “لويس كومبانيس الأولمبي” في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2023-2024. وكان لقاء الذهاب في إيطاليا انتهى بالتعادل 1-1 على ملعب “دييغو أرماندو مارادونا” بشهر فبراير/شباط الماضي، ليتعين […]

ظهرت المقالة “أود رؤيته في برشلونة”.. تشافي يمتدح نجم نابولي أولاً على ايرث نيوز.