المندلاوي يدعو الشركات الأسترالية إلى القدوم للعراق للاستفادة من الفرص الاستثمارية

2024-03-11 19:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واعدعا رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الاثنين، الشركات الأسترالية الرصينة المتواجدة في المنطقة إلى القدوم للعراق للاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، استقبل بمكتبه السفير الأسترالي لدى العراق غلين مايلز؛ لمناقشة عدد من الملفات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك".وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات والتطورات المحلية والإقليمية، والعلاقات التي تربط البلدين الصديقين وسبل تعزيزها على الصعد كافة، لاسيما في المجالات الاقتصادية والزراعية والتعليمية ودعوة الشركات الأسترالية الرصينة المتواجدة في المنطقة إلى القدوم للعراق للاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة".وأكد المندلاوي، "حاجة العراق لتحالفات ثنائية مع الدول الأجنبية؛ لتطوير خدمات البنى التحتية وإعادة الإعمار والنهوض بمستقبل البلد وعدم الحاجة لقوات التحالف الدولي التي انتفت الحاجة من بقائها"، مؤكدا، أن "مجلس النواب داعم للاستثمار عبر تشريعه للموازنة الثلاثية التي منحت الحكومة حرية تنفيذ مشاريعها في مختلف المجالات".