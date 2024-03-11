عبد الغني يعلن تدشين الناقلة البحرية الجديدة لتعزيز نقل النفط إلى العالم

2024-03-11 19:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الاثنين، تدشين الناقلة البحرية الجديدة لتعزيز نقل النفط إلى دول العالم، فيما أكد حرص الوزارة على تعزيز أسطول الناقل الوطني.وذكر بيان لوزارة النفط تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "عبد الغني وخلال كلمة له خلال حفل أقيم بمناسبة تدشين الناقلة الجديدة قال: " إننا نقفُ اليومَ هنا في ميناءِ خور الزبير، لنحتفلَ من جديد بتدشين الناقلة "سومر" في وقت سابق"، مبينا، أن "حمولة الناقلة الجديدة تبلغ (32) ألف طن ومخصصة لنقل المنتجات النفطية، يبلغ طولها (184) متراً وبعرض (32) متراً، وتم التعاقد مع إحدى الشركات العالمية النرويجية المتخصصة لهذا الغرض".وأشار، إلى أن "ذلك يأتي ضمن خطط وزارة النفط لتعزيز وتطوير دور الناقل الوطني في نقل النفط الخام والمنتجات النفطية إلى دول العالم"، لافتا، إلى أن "الوزارة تدرس أسلوب الشراكة مع الشركات الدولية الناقلة المتخصصة لتنفيذ مشاريع النقل التجارية المشتركة".من جانبه، أكد مدير عام شركة ناقلات النفط العراقية علي قيس على "أهمية تعزيز أسطول الناقل الوطني ضمن خطط الوزارة بناقلات ذات حمولة كبيرة ومتوسطة جديدة، إلى جانب إبرام عقود تعاون مع شركات عالمية متخصصة تسهم في نمو دوره لتحقيق إيرادات مالية، مشيداً بدعم الوزارة".