عمليات بغداد تكشف تفاصيل خطة شهر رمضان

2024-03-11 19:48:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الإثنين، (11 آذار 2024)، الشروع بتنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بتأمين أجواء شهر رمضان.

وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن وليد التميمي، للوكالة الرسمية وتابعتها "بغداد اليوم"، إن "القيادة باشرت تنفيذ خطتها المتكاملة لتأمين أجواء شهر رمضان الكريم"، مبينا أن" الخطة شملت تأمين الجوامع والحسينيات والأسواق والمرافق العامة كالمطاعم والمقاهي والأماكن الترفيهية".

وبين، أن" الخطة ستستمر ليلا ونهارا على مدار 24 ساعة"، مشيرا الى "صدور توجيهات لشرطة النجدة والشرطة المحلية لتسيير دوريات آلية وراجلة ضمن مناطق بغداد، إضافة الى مديرية المرور العامة بتسهيل حركة سير المواطنين".

ولفت التميمي الى، أن "عمليات بغداد قامت بعمليات استباقية لتأمين حزام بغداد، لمنع اي خرق أمني"، موضحا أن" القطعات الأمنية تقوم بواجب كبير خلال الشهر الكريم".