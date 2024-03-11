منتخب الصالات يكثف تحضيراته بوديتين أمام المغرب

2024-03-11 19:48:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

رفع المنتخب العراقي لكرة الصالات، اليوم الإثنين، (11 آذار 2024)، وتيرة تحضيراته عبر تكثيف الوحدات التدريبية اليومية، في المعسكر التدريبي خلال الفترة المقبلة في المغرب.

ويخوض منتخب كرة الصالات معسكراً في المغرب؛ تحضيرًا للمشاركة في نهائيات كأس آسيا بنسختها الـ17 التي تستضيفها دولة تايلاند خلال الفترة من 17 وحتى 28 من شهر أبريل/نيسان المقبل.

ويتخلل معسكر منتخب العراق في المغرب خوض مباراتين وديتين أمام منتخب المغرب يومي 12 و14 مارس/ آذار الجاري ضمن برنامج الإعداد لنهائياتِ كأس آسيا، ولإعطاء صورة فنية أكثر وضوحًا للمدرب البرازيلي للمنتخب ريكاردو سوبرال كاكاو قبل المشاركة في المنافسات القارية المرتقبة.

ومن المقرر أن تُقام وديتا المنتخب العراقي لكرة الصالات أمام نظيره المغربي في صالة مولاي عبد الله في تمام الساعة العاشرة ليلاً (بتوقيت العراق)؛ بسبب تزامنها مع أيام شهر رمضان.

المصدر: وكالات