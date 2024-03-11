اعتقال 100 متلاعب بأسعار المواد الغذائية في بغداد والمحافظات

2024-03-11 19:48:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، (11 آذار 2024)، عن اعتقال أكثر من 100 متهم من المتلاعبين بالأسعار في بغداد والمحافظات.

وقال الناطق باسم الداخلية العميد، مقداد ميري، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "المديرية العامة لمكافحة الجريمة المنظمة ألقت القبض على اكثر من (100) متهم من المتلاعبين بالأسعار من تجار الجملة والمفرد والجزارين في بغداد والمحافظات".

واضاف: "سنتوسع بالإجراءات خلال الأيام القادمة".

وكانت الحكومة قد توعدت في وقت سابق بعقوبات مشددة بحق من وصفتهم بـ"المتلاعبين بالأسعار"، مؤكدة في الوقت ذاته متابعتها الأسواق والعمل على معالجة الشح في بعض المواد الغذائية، لاسيما في شهر رمضان.

ويشكو مواطنون من أصحاب الدخل المحدود من صعود أسعار المواد الغذائية في السوق المحلية، متهمين التجار باستغلال أزمة الدولار لمضاعفة الأسعار لاسيما اللحوم الحمراء والتحكم بحجم البضائع المطروحة في السوق وزيادة قاعدة الاحتكارات.

وأعلنت وزارة التخطيط، أمس الأحد، عن ارتفاع طفيف بمعدلات التضخم بنسبة 0.4 % في البلاد خلال الأشهر الأولى للعام الحالي 2024" مبينة ان "هذا الارتفاع ناتج عن أسباب كثيرة بينها وجود كتلة نقدية كبيرة وارتفاع الأسعار".