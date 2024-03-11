وزارة المالية الاتحادية تعلن إطلاق تمويلات رواتب إقليم كوردستان لشهر شباط

2024-03-11 20:00:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية الاتحادية، يوم الإثنين، تعلن إطلاق تمويلات رواتب إقليم كوردستان لشهر شباط.

وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "استناداً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء وموافقة وزير المالية وبناءً على ما جاء بكتاب المحكمة الاتحادية، أطلقت الوزارة تمويلات رواتب موظفي إقليم كوردستان المدنيين ومستحقات المعاقين في مديريات شبكة الحماية الاجتماعية والرعاية والتنمية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين ومستحقات شؤون الشهداء والمؤنفلين والعقود ومستحقات دوائر الإقليم وذلك ضمن التخصيصات المالية لشهر شباط لسنة 2024".

وأشارت الوزارة إلى أنها قد أبلغت المحكمة الأتحادية في مضمون الكتب المشار إليها بإطلاق تمويل الرواتب لشهر شباط لإقليم كوردستان وذلك كون آلية التوطين تتطلب فترة زمنية لهذا الشهر فقط، أما فيما يتعلق بإطلاق رواتب شهر آذار سيتم بعد إستكمال متطلبات توطين الرواتب من قبل الإقليم".

ودعت الوزارة حكومة إقليم كوردستان الى "تحمل المسؤولية القانونية عن صحة ودقة المعلومات والبيانات المقدمة أمام الجهات والهيئات الرقابية والقانونية".