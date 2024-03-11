مستشار رئيس الوزراء: طريق بغداد الحلقي في طور الإحالة

2024-03-11 20:06:02 - المصدر: واع

بغداد- واع- وسام الملاأكد مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون النقل ناصر الأسدي، اليوم الإثنين، أن مشروع طريق بغداد الحلقي ما زال قائما وهو في طور الإحالة، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني طلب تحسين تصاميمه خدمة لمستخدميه.وقال الأسدي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الطريق الحلقي في بغداد بعهدة وزارة الإعمار والإسكان وأمانة بغداد ووصلنا إلى تصميم نهائي، ولكن كانت هناك ملاحظات قبل رئيس الوزراء واللجان التي تشرف على المشروع لتحسين التصاميم لتكون فائدته أكبر ويخدم عدداً أكثر من المستخدمين".وأشار إلى أن "المشروع قائم وفي طور الإحالة وسيحل مشكلة كبيرة لأن الطرق الحلقية طرق رئيسية في كل دول العالم، وهذه الطرق تحمل ثقل كبير لذلك سيكون مرور الناس القادمين من خارج محافظة بغداد إلى جهات أخرى من الجنوب إلى الشمال أو بالعكس دون الدخول إلى مركز المدينة والتسبب في زحامات مرورية ".وأضاف الأسدي، أن "هنالك تعارضات في الطريق وقدمت دراسات كبيرة تقوم بها الوزارة واللجان الاستشارية لتجاوز التعارضات لتسريع عملية الإنشاء وزيادة المناطق التي يخدمها المشروع".