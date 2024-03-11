رئيس الوزراء يبارك حلول شهر رمضان المبارك

2024-03-11 20:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعبارك رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، حلول شهر رمضان المبارك.وقال السوداني في تدوينه له على منصة "إكس" تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "أبارك للعراقيين جميعاً، وللأمة الإسلامية، وللإنسانية جمعاء، حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الباري علينا بالخير والمغفرة وقبول الطاعات".وأضاف،" لتكن أيام الشهر الفضيل رحاباً واسعة للتآخي والتلاحم والتعاون المثمر الصادق لحفظ بلادنا، وازدهارها، والعمل المثابر لأجل شعبنا في حاضره ومستقبله".وأكد أن" قلوبنا وجهودنا لن تنسى أبناء غزّة، وهم يرزحون تحت العدوان وجرائمه الوحشية التي استنكرها العالم بأسره".