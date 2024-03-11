شرطة النجف الأشرف توضح تفاصيل خطتها الخاصة بشهر رمضان

2024-03-11 20:06:02 - المصدر: واع

النجف الاشرف – واع – حيدر فرمانأعلنت قيادة الشرطة في محافظة النجف الأشرف، اليوم الاثنين، البدء بتنفيذ خطتها الأمنية الخاصة بشهر رمضان المبارك، فيما أوضحت تفاصيلها.وأوضح مسؤول العلاقات والإعلام في قيادة شرطة النجف الأشرف مفيد سالم في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع )، أنه "بناءً على توجيه وزير الداخلية وبإشراف من قائد الشرطة في المحافظة، أعلنت قيادة الشرطة عن خطتها الأمنية الخاصة بشهر رمضان المبارك"، مبينا ، أن "الخطة تركزت حول تأمين الأماكن المقدسة في المدينة القديمة ومرقد أمير المؤمنين عليه السلام، والاماكن العامة ، بالإضافة الى تامين مسجد الكوفة المعظم ومرقد مسلم بن عقيل عليه السلام ومرقم السيد ابراهم الغمر، فضلا عن تامين مسجد السهلة ودور العبادة كافة".وأضاف ، أن "الخطة الأمنية تضمنت تقسيم المحافظة الى عدة أطواق امنية"، مشيرا الى أنه "وبعد التباحث مع بلدية محافظة النجف الأشرف ، فقد تم تحديد مطاعم خاصة للمفطرين من المسافرين والمرضى والذين توجد لديهم أعذار شرعية بالإفطار، شريطة عدم المجاهرة للحفاظ على حرمة الشهر الشريف وقدسية المحافظة".