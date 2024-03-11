2024-03-11 20:06:12 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، الإطاحة بـ 100 متهم من المتلاعبين بالأسعار، فيما توعدت الوزارة بتوسيع إجراءاتها مع حلول شهر رمضان. وقال الناطق باسم الوزارة وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “المديرية العامة لمكافحة الجريمة المنظمة تلقي القبض على اكثر من (100) متهم من المتلاعبين بالأسعار من تجار […]

ظهرت المقالة توعدت بتوسيع إجراءاتها.. الداخلية تطيح بـ 100 متهم من المتلاعبين بالأسعار أولاً على Eishan.