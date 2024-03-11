2024-03-11 20:06:12 - المصدر: منصة إيشان

أفاد مصدر سياسي، اليوم الإثنين، بأن أعضاء مجلس محافظة ديالى، اجتمعوا في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد، لانعقاد جلسة المجلس. وقال المصدر في حديث لمنصّة “إيشان”، إن “الجلسة جرت بطلب من أعضاء المجلس، وحضر فيها عشرة منهم، هم كل من رئيس السن تركي العتبي، ومثنى التميمي وفرقد الربيعي و نزار اللهيبي ونافع الجبوري وماجدة كمبش واوس […]

ظهرت المقالة مجلس ديالى يلجأ إلى بغداد لإنهاء “الفشل” بتشكيل الحكومة المحلية والنتائج “عقيمة” أولاً على Eishan.