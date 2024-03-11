2024-03-11 20:06:12 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة المالية، اليوم الإثنين، إطلاق تمويلات رواتب إقليم كردستان لشهر شباط. وذكر بيان الوزارة الذي ورد لـ “إيشان”، أنه “استناداً الى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وموافقة وزير المالية طيف سامي وبناءً على ما جاء بكتاب المحكمة الاتحادية، أعلنت الوزارة عن إطلاق تمويلات رواتب موظفي إقليم كردستان المدنيين ومستحقات المعاقين في مديريات شبكة الحماية الإجتماعية […]

ظهرت المقالة المالية الاتحادية تعلن إطلاق تمويلات رواتب إقليم كردستان لشهر شباط أولاً على Eishan.