2024-03-11 20:06:12 - المصدر: منصة إيشان

ترأست سارة إياد علاوي، وفد حزب الوفاق الوطني، في زيارتها التي أجريت إلى رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، همام حمودي. وفي منشور لها، عبر صفحتها الشخصية على “فيسبوك”، نشرت علاوي صورتين في مكتب حمودي وكتبت: “لقاؤنا برئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي، حيثُ نقلنا تحيات رئيس حزب الوفاق الوطني العراقي أياد علاوي والأخوات والأخوة […]

ظهرت المقالة سارة تناقش مع حمودي أوضاع العراق وتبلغه “تحيات” إياد علاوي أولاً على Eishan.