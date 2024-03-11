تتضمن منصة إلكترونية.. الكشف عن آلية جديدة لاستثمار الأراضي الزراعية

2024-03-11 20:40:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - بغداد

كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب قاسم الظالمي، اليوم الاثنين، عن آلية جديدة لاستثمار الأراضي الزراعية، فيما أشار الى ان سوق العمل يحتاج الى زراعة نوعية مختلفة تتضمن تقنيات حديثة.

وقال الظالمي في تصريح تابعته (الأولى): إن "مؤتمر الشباب والمستقبل الزراعي الذي عقد مؤخرا كان مهماً للغاية لتفعيل دور الشباب في الملف الزراعي، وقبل انعقاده اتخذ المجلس الاعلى للشباب جملة من قرارات لتكون هنالك مشاركة للشباب وبشكل خاص في القطاع الزراعي".وأضاف، أن "المجلس ارتأى ان يكون المؤتمر ضمن الاسبوع الزراعي السنوي وتضمن عدة جلسات سلطت الضوء على المعوقات التي تعترض عمل الشباب في القطاع الزراعي".وتابع أن "المؤتمر انتهى بعدة توصيات تم إقرارها والتصويت عليها من قبل الشباب الحاضرين، وسترفع بمحضر الى المجلس الأعلى للشباب ويتم التصويت عليها".وأشار إلى أن إحدى الآليات المقترحة تثبيت احصائية بالأراضي الموجودة في بغداد والمحافظات وإنشاء منصة الكترونية بين الوزارات والجهات القطاعية كوزارات الزراعة والعمل والبنك المركزي لوضع كيفية تهيئة القروض والأراضي الزراعية لديمومتها"، موضحا ان "الكثير من الشكاوى قدمت وطالبت بتبسيط الإجراءات، وستكون هناك لجنة لتنفيذ هذا الأمر".وأشار الى ان "تبسيط الإجراءات للشباب تتم بتوفير مشاريع لهم ومع توفير الآلية المذكورة من خلال تهيئة منصة الكترونية"، موضحا أن "سوق العمل يحتاج الى أن تنشط الزراعة لدى الشباب بتوافر تقنيات حديثة تجعلهم قادرين على المنافسة".وذكر أن "هذه المبادرة لا تشمل المختصين في الشأن الزراعي فقط، وإنما خريجي كلية زراعة او كلية البيطرة او غيرهما"، موضحا ان "الجميع مشمولين بالمبادرة لمن لديه القدرة والإمكانية ان يقدم مشروعا واقعيا ممكن تطبيقه على أرض الواقع وسنكون داعمين له".وذكر أن "من أبرز الأفكار المطروحة حالياً من قبل الشباب هي الزراعة العمودية على شكل مستطيلات وفائدتها اختزال استخدام وإمكانية أن تشمل مساحات كبيرة من الأراضي".











