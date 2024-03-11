الاعرجي: إنهاء مهمة التحالف الدولي لن يؤثر على العلاقة مع الناتو في العراق

2024-03-11 20:48:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الإثنين، (11 آذار 2024)، ان إنهاء مهمة التحالف الدولي لن يؤثر على العلاقة مع بعثة الناتو في العراق.

وذكر بيان لمستشارية الأمن القومي، تلقته "بغداد اليوم"، ان الأعرجي "استقبل، بمكتبه اليوم الإثنين، وفداً ممثلا عن مجلس حلف شمال الأطلسي، ضم سفراء دول ألمانيا وهولندا وإيطاليا في الحلف، بحضور سفير بعثة الحلف في العراق، رونالد سوليمناز، وتناول اللقاء، بحث تطوير علاقات التعاون بين العراق وحلف شمال الأطلسي، لاسيما في مجال التدريب وتطوير قدرات القوات العراقية".

وأكد الأعرجي، أن "علاقة العراق مع حلف الناتو علاقة مهمة وأساسية وإستراتيجية وتخللتها سنوات من التعاون المشترك والعمل مع وزارتي الدفاع والداخلية، مشيدا بتنامي العلاقة مع الحلف وبما قدمه من إمكانيات تدريبية لرفع قدرات القوات العراقية".

كما أشار الأعرجي إلى، أن "العراق يتطلع لمزيد من التعاون المشترك بين بعثة الناتو ووزارتي الدفاع والداخلية العراقية ، مشيدا في الوقت نفسه بالعلاقة مع البعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبي" مؤكدا "سعي العراق لإنشاء علاقة طويلة الأمد بين الجانبين".

وأوضح الأعرجي، أن "إنهاء مهمة التحالف الدولي لن يؤثر على العلاقة مع بعثة الناتو في العراق،" لافتا إلى أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، قد وجه بتلبية جميع متطلبات الأجهزة الأمنية،" مبينا، أن "مطلب العراق لإنهاء مهمة التحالف الدولي جاء بعد انتهاء مبررات وجوده".

وفيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، بيّن الأعرجي، أن "ما يحصل في غزة هو إبادة للشعب الفلسطيني وانتقام، وعلى المجتمع الدولي إنهاء هذا العدوان".

كما أكد الأعرجي، أن لدى العراق علاقات متوازنة مع الجميع، لاسيما مع إيران والولايات المتحدة الأمريكية،" مشيرا إلى أن "سياسة العراق تنتهج على الدوام مبدأ الحوار والدبلوماسية والاحترام المتبادل بين الدول".