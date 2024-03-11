2024-03-11 20:54:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم الاثنين (11 آذار 2024)، عدم معرفتها بمضامين جداول موازنة سنة 2024، إضافة الى عدم معرفة موعد ارسالها الى البرلمان.

وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "الحكومة العراقية متأخرة جدا في قضية إرسال جداول قانون موازنة سنة 2024"، مبينا أن "القانون يؤكد على ضرورة ارسال تلك الجداول قبل انتهاء السنة المالية، أي قبل نهاية السنة الماضية".

وبين الكرعاوي ان "اخر اجتماع لنا مع وزير المالية طيف سامي، اكدت فيه ان الجداول ما زالت لدى مجلس الوزراء ويفترض ارسالها قريبا لنا في مجلس النواب حتى يتم الاطلاع عليها والإسراع في التصويت عليها حتى تمضي الموازنة بكل فقراتها ومشاريعها"، لافتا الى انه "الى الان لا نعلم أي شيء عن الجداول ولا نعرف متى سيتم ارسالها بالتحديد".

ومضى اكثر من شهرين على العام الجديد دون انجاز الموازنة لعام 2024، وسط حاجة لاجراء بعض التعديلات ولاسيما كلف انتاج النفط في كردستان وكذلك كلف رواتب موظفيها.