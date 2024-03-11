2024-03-11 20:54:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد



أعلنت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الإثنين، (11 آذار 2024)، عن استئناف العمل رسمياً بمشروع ملعب التاجيات شمالي العاصمة بغداد سعة 60 ألف متفرج، الذي تنفذه شركة (بلند باية) الإيرانية لصالح وزارة الشباب.

وذكر بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، ان وزير الشباب، أحمد المبرقع، أطلع، ميدانياً على فقرات العمل، المتمثلة بصب الأعمدة في المقطع (c)، إلى جانب نصب مقاطع الرافعة في المقطع (A)، كما تفقد مقاطع الهيكل الكونكريتي المنجزة، مبدياً ملاحظاته رفقة الملاك الهندسي على عدد من الفقرات".

ونقل البيان عن المبرقع قوله "أنها لحظات تأريخية، ونحن نرى عودة العمل بهذا الصرح الكبير ونحن متفائلون، كونها جاءت بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، بعد إن كان العمل متوقف ولسنوات طويلة، لكن الحمد لله أثمرت الجهود، عبر توجه حكومة الخدمات برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجهود ملاكات الوزارة، إلى تذليل العقبات التي تحول دون إتمام المشروع".

وأضاف: "لن ندخر أي جهد في سبيل أن يرى هذا الصرح النور وينجز، لنرى جمهورنا وهو يزين المدرجات وتصدح حناجره في تشجيع الفرق والمنتخبات العراقية".

وعقد وزير الشباب خلال زيارة موقع الملعب "اجتماعاً مع المدير المفوض لشركة بلند باية، وبحضور مستشار المكتب الاستشاري الهندسي من وزارة التخطيط، ومدير عام دائرة الشؤون الهندسية والفنية عبد الخالق خضر والملاك الهندسي في الوزارة".

وناقش الاجتماع "الاستنتاجات بشأن الفقرات المضافة للتحديثات الأخيرة في الملعب، بعد قرار إعادة العمل فيه، وتدقيق المخططات الفنية للملعب مع جداول الكميات والمخرجات الأساسية للأعمال المدنية، إلى جانب تدقيق ومطابقة مخططات الملعب مع جداول الكميات، ورسم خارطة العمل المستقبلية للملعب".



