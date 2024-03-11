المندلاوي يقدم التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

2024-03-11 21:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واعقدم رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الاثنين، التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وقال المندلاوي في تدوينة له على منصة (x)، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، "نتقدم بأطيب التهاني والتبريكات إلى شعبنا العراقي العزيز والشعوب الإسلامية في كل أرجاء العالم، بمناسبة حلول الشهر الفضيل، شهر رمضان الكريم، سائلين الله أن يوفقنا فيه لخدمة أمتنا، والعمل من أجل تحقيق تطلعات وآمال شعوبنا، وأن يمن علينا ببركاته ورحمته في هذا الشهر المبارك".وأضاف المندلاوي، "ونستثمر هذه المناسبة لنجدد دعوتنا لإيقاف العدوان الصهيوني بحق أشقائنا في فلسطين واحترام قدسية وحرمة هذا الشهر المبارك"، كما نؤكد على "ضرورة التحرك العاجل من أجل إدخال المساعدات الطبية والغذائية لأهالي قطاع غزة لإنهاء الكارثة الإنسانية التي أوجدتها آلة الحرب الصهيونية".