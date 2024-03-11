السوداني يوجه بتأسيس جهد خدمي مصغر في كل محافظة

2024-03-11 21:00:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين (11 اذار 2024)، بتأسيس جهد خدمي مصغر في كل محافظة، فيما وجه الجهد الخدمي المركزي بالاهتمام والتركيز على محافظات المثنى وبابل والديوانية.





وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "استقبل مساء اليوم الاثنين، محافظ المثنى مهند العتابي ورئيس مجلس المحافظة أحمد محسن دريول، ونائبي المحافظ وأعضاء مجلس المحافظة".





وبارك السوداني "حلول شهر رمضان، كما بارك للحضور الفوز بثقة أبناء المحافظة"، مؤكداً "أهمية أن يشكل المجلس والمحافظ فريقاً واحداً لإكمال المشاريع التي ينتظرها المواطن".





ووجه السوداني بـ"تأسيس جهد خدمي مصغر في كل محافظة"، مؤكداً أنه "وجه الجهد الخدمي المركزي بالتركيز على محافظات المثنى وبابل والديوانية؛ لأنها الأضعف من حيث البنى التحتية، إلى جانب الحرص على عدم تأخير انطلاق تخصيصات المحافظات المالية، كما أعلن قرب انطلاق المشاريع التي وعد بها في المثنى، لاسيما المستشفيات".





وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنّ "هناك مؤشرات إيجابية عن طبيعة العمل الاستثماري في المثنى، التي توفر 52 ألف فرصة عمل، كما أكد أهمية دعم القطاع الخاص في المحافظة؛ لأنه يوفر فرص العمل للمواطنين، حيث تواصل الحكومة جهودها في توفير بدائل للخريجين والعاطلين في قطاعي الصناعة والزراعة".





وشدد على "ضرورة ترشيد استعمال المياه الجوفية في المثنى وغيرها؛ حفاظاً على هذه الثروة"، مشيراً إلى "تعاقد الحكومة على 12 ألف منظومة ري حديثة، فضلاً عن المضيّ بإعداد دراسة بالتعاون مع البنك المركزي لإطلاق مبادرة شاملة في الزراعة والصناعة والسكن".







