إطلاق نار وسط بغداد ودوافع "غامضة" تتسبب بانتحار امراة في النجف

2024-03-11 21:06:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بإصابة صاحب فندق وشخص آخر بإطلاق نار من قبل مسلحين في منطقة البتاوين وسط العاصمة بغداد،، في حين كانت هناك دوافع غامضة وراء انتحار امرأة في محافظة النجف.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين يستقلون دراجة نارية، أقدموا على إطلاق النار على صاحب فندق ضمن منطقة البتاوين وسط بغداد"، مشيراً إلى أن "الحادث أسفر عن اصابة صاحب الفندق حالته ولا تخلو من الخطورة".

ولفت المصدر إلى أن "إطلاق النار أسفر كذلك عن إصابة شخص مدني آخر يعمل منتسب أمني"، مبيناً أن "المسلحين لاذوا بالفرار".

وأوضح المصدر أنه "بعد جمع المعلومات اتضح ان المسلحين هم اولاد عم صاحب الفندق ولديهم قاعة (دمبلة) وأطلقوا النار عليه لوجود خلافات فيما بينهم العمل مستمر للقبض عليهم".

إلى ذلك أفاد مصدر أمني بمحافظة النجف، اليوم الإثنين، بانتحار امرأة شمالي مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "امرأة في الثلاثينات من عمرها اقدمت على الانتحار شنقاً بواسطة حبل داخل منزلها شمالي مدينة النجف مركز المحافظة".

وبين المصدر، أن "دوافع الانتحار لا تزال غامضة، حيث تم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".