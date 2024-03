الصحة: 216 عملية جراحية واكثر من 18 الف مراجع للمؤسسات الصحية في ذي قار خلال يوم الاحد

2024-03-11 21:10:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:قالت دائرة صحة ذي قار انه تم إجراء 216 عملية جراحية وتقديم الاستشارة الطبية والفحوصات المخبرية لاكثر من 18 ألف مراجع في المؤسسات الصحية بالمحافظة يوم امس الاحد. واوضحت الدائرة في بيان اطلعت عليه شبكة اخبار الناصرية ان 18481 مراجعا تلقوا الاستشارة الطبية في 10 مستشفيات و13 قطاعا...

