2024-03-11 21:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

أعلن حزب الله، عن تنفيذ عمليات عسكرية استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الحدودية، كما تصدى لمسيرة إسرائيلية على أراضي لبنانية، ما أجبرها على الانسحاب إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد بيان الحزب، استهداف مربض مدفعية العدو في خربة ماعر، مع تسجيل إصابات مباشرة بين الجنود الإسرائيليين المنتشرين في المنطقة المحيطة. بالإضافة إلى ذلك، أفاد البيان […]

ظهرت المقالة حزب الله يستهدف القوات الاسرائيلية على الحدود اللبنانية أولاً على ايرث نيوز.