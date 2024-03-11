2024-03-11 21:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، اخر مستجدات تطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، مشيرة الى قرب فتح باب التسجيل لأصحاب الأعمال الحرة والكسبة. وقالت مديرة عام دائرة الضمان الاجتماعي بالوزارة، خلود حيران في حديث تابعته “إيرث نيوز” إن “الوزارة تنتظر صدور التعليمات الخاصة بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي”. وأضافت إن “فتح باب التسجيل على قانون […]

ظهرت المقالة العمل: أصحاب المهن الحرة ستكون لهم رواتب تقاعدية قريباً أولاً على ايرث نيوز.