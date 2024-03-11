2024-03-11 21:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اكد القيادي في تحالف الانبار الموحد، محمد دحام، يوم الاثنين، الصراع داخل البيت السني وصل الى مرحلة اللا عودة، مبينا ان سيضعف وضع المكون كثيرا ولربما يخرجه من دائرة التأثير السياسي. وقال دحام في تصريح لايرث نيوز: “مما لا شك فيه ان الصراع داخل البيت السني وصل الى مرحلة اللا عودة ولا يوجد بوادر الاتفاق […]

ظهرت المقالة تحالف الانبار الموحد: الصراع داخل البيت السني وصل الى مرحلة اللا عودة أولاً على ايرث نيوز.