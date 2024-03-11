2024-03-11 21:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

هنأ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، العراقيين بحلول شهر رمضان المبارك، مؤكداً ضرورة التآخي والتلاحم وعدم نيسان ما يحدث في قطاع غزة، مستنكراً “العدوان” الإسرائيلي.وكتب السوداني، تدوينة على منصة أكس، أطلعت عليها إيرث نيوز “أبارك للعراقيين جميعاً، وللأمة الإسلامية، وللإنسانية جمعاء، حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الباري علينا بالخير والمغفرة وقبول الطاعات”.وأضاف،:”لتكن أيام […]

ظهرت المقالة مستذكرا “أبناء غزة”.. السوداني يهنئ “العراقيين” والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان أولاً على ايرث نيوز.