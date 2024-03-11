تدخلات بغداد تحبط "جلسة الرشيد" لحسم حكومة ديالى.. ولا أحد يعرف ماستؤول إليه الامور

2024-03-11 21:54:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

اكد مصدر مطلع، اليوم الاثنين (11 آذار 2024)، التريث في عقد جلسة مجلس ديالى في فندق الرشيد بعض الوقت.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "10 من اعضاء مجلس ديالى من كتل متعددة شيعية وسنية وكردية موجودة داخل مبنى فندق الرشيد وسط بعقوبة"، لافتا الى ان "جلسة المجلس التي كان من المزمع عقدها في الـ4 عصرا تم التريث بها بعض الوقت بسبب خلافات بين اطراف سياسية متعددة حول اليات ضمان حقوق كل طرف".

واضاف، ان "اطرافا مهمة في نخب بغداد تدخلت بقوة من خلال اتصالات مكثفة من اجل تسوية الخلافات والسعي الى بلورة خارطة طريق"، لافتا الى ان "بعض الاطراف ترى في تجاوز ائتلاف دولة القانون في منصب المحافظ قد يقود الى ازمة سياسية اخرى".

واشار الى ان "عقد الجلسة او تأجيلها الى اشعار اخر وارد لكليهما بنسبة 50% في ظل عدم وضوح الرؤية رغم مرور ساعات على توقيت عقد الجلسة".

وتتلخص ازمة ديالى في تساوي الكتل السنية والشيعية بالحصول على 7 مقاعد لكل منهما، مع ذهاب مقعد واحد الى الكرد، مايجعل القوى متوازنة سنيا-شيعيا، وعجز كل طرف على فرض سطوته ورأيه في الحصول على منصب المحافظ، قبل ان يذهب الاتفاق الشيعي الى ان يتسلم دولة القانون منصب المحافظ ولشخص من عشيرة التمايمة الذين لا يزالون متمسكين بالمنصب في حال لم يتجدد على الاقل للمحافظ الحالي مثنى التميمي.