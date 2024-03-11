2024-03-11 22:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/أكد وكيل الوزارة للشؤون الفنية حسين صبري اللامي، اليوم الاثنين، عزم الوزارة على تنفيذ برنامج وقائي وتوعوي للحد من الظواهر السلبية والمؤثرات العقلية التي تؤثر على المجتمع العراقي بالتعاون مع الامن القومي وذلك خلال ترأسه اجتماعا موسعا بحضور مستشار الشؤون الستراتيجية في مستشارية الأمن القومي سعيد الجياشي والمديرين العامين للتربية في جانبي الكرخ والرصافة […]

ظهرت المقالة وزارة التربية تُشرع بإعداد برنامج وقائي توعوي للحد من المؤثرات العقلية أولاً على ايرث نيوز.