2024-03-11 22:06:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفوازأكد فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي، اليوم الإثنين،وقال رئيس الفريق جابر الحساني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الفريق عمل منذ انطلاقته نهاية العام 2022 في أكثر من 370 موقعاً ومشروعاً في بغداد والمحافظات، أنجز عدد كبير منها فيما البقية قيد الإنجاز".وأضاف، أن "المشاريع المنفذة خدمية وفي كل المجالات من البنى التحتية للماء والمجاري والتبليط وكذلك الكهرباء والمستشفيات والمدارس، وأعمالنا متواصلة وسنشهد في النصف الأول من العام الجاري إنجاز عدد كبير من المشاريع".